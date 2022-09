Campania, Ugl il primo sindacato del consiglio regionale. Pugliese «ripristinata la legalità»

Svolte oggi elezioni rappresentanti Rsu del Consiglio regionale della Campania. «Il risultato ottenuto nella Rsu pubblico impiego oggi è il frutto di un grande lavoro di squadra del personale in servizio e dei quadri direttivi campani», afferma il segretario regionale della Campania Maria Rosaria Pugliese.

«Essere il primo sindacato in Consiglio ci rende orgogliosi e rafforza la responsabilità verso coloro che hanno creduto in noi e soprattutto verso il personale comandato in un primo momento escluso dal voto. Ha vinto il ripristino della legalità ed il diritto di voto a tutti i lavoratori».