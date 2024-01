Carnevale Epomeo annullato, lo sfogo di Maresca: «Difendiamo le nostre tradizioni»

«Apprendo con rammarico e dispiacere che il tradizionale Carnevale che da anni si svolge a via Epomeo, quest’anno rischia fortemente di non farsi. Il perché di questo mancato appuntamento è dovuto, a quanto sembra, agli effetti perversi di una delibera, promossa dell’Amministrazione Comunale, che impone agli organizzatori il pagamento di pesanti oneri economici», ha affermato il magistrato Catello Maresca

«La manifestazione non rientrerebbe tra quelle di rilievo sociale e culturale che prevedono un regime più agevolato. Pertanto - prosegue Maresca - concordo con quanto espresso dal consigliere Maurizio Lezzi, già Presidente della 9 Municipalità, che sin da subito aveva denunciato incompetenze e lacune in questo provvedimento che priva, di fatto, una comunità intera di una iniziativa aggregante e fondamentale sia in termini umani che economici».

Infine, il magistrato conclude accusando l'attuale Amministrazione di classificare i cittadini in napoletani di serie A e di serie B, in base al quartiere in cui si vive.

«Lasciando Napoli alla mercè di un turismo mordi e fuggi dando poco spazio alla crescita e alla qualità senza nemmeno la capacità di difendere le nostre tradizioni».