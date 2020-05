Cavalieri del Lavoro, Mattarella nomina Giuseppe Maiello: è il patron del marchio “Idea Bellezza”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, di concerto con la ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. Tre gli imprenditori del Sud insigniti dal Quirinale: Giuseppe Maiello in rappresentanza della Campania, Nicola Fiasconaro in rappresentanza della Sicilia e Umberto Pesce in rappresentanza della Basilicata.

In Campania, dunque, è Cavaliere del Lavoro Giuseppe Maiello, fondatore e vicepresidente esecutivo di Gargiulo & Maiello Spa, attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti per l’igiene e la bellezza. Inizia a lavorare a 10 anni proseguendo gli studi e a 21 anni è assunto come rappresentante di commercio. Dall’iniziale negozio di 20 mq a Napoli, Maiello è arrivato all’Interporto di Nola con un centro logistico di 2.000 mq su una superficie di 10.000 mq: oggi l’azienda occupa 80 dipendenti con tre marchi e 120 profumerie, di cui 80 per la vendita al dettaglio con il marchio “Idea Bellezza” e 40 negli store Upim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA