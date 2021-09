È il consulente finanziario Filippo Parisio il nuovo presidente del Circolo nautico Posillipo. Appena terminato lo spoglio dopo le elezioni che si sono svolte in presenza e online. Parisio subentra a Vincenzo Semeraro, che si era ricandidato. Parisio ha sconfitto Semeraro con il punteggio di 302 a 229 Al fianco di Parisio ci saranno due vice: Renato Rivieccio per la parte amministrativa e l'ex campione d'Italia di pallanuoto Fulvio Di Martire per quella sportiva.