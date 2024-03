Potenza nuova Città Giovani 2024, Manfredi: «Napoli può essere di supporto»

Si è tenuta oggi a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, la cerimonia di assegnazine del titolo di Città italiana dei giovani 2024 che ha visto Potenza trionfare tra le 5 finaliste.

«Essere Città italiana dei giovani 2023 è stata un'esperienza importante e mi auguro che possa essere d'esempio e di supporto alla città che raccoglierà il testimone» ha sottolineatoIl il sindaco Gaetano Manfredi, ricordando l'esperienza dello scorso anno.



«Ci ha aiutato a finalizzare meglio la nostra programmazione nei confronti dei giovani, ci ha stimolato alla realizzazione del Forum per i giovani che mancava nella nostra architettura istituzionale. Inoltre abbiamo aperto altri centri giovanile, abbiamo fatto attività di mentoring anche per cercare nuovi talenti e per dare nuovi esempi, per creare delle opportunità».

Alla cerimonia ha partecipato, tra gli altri, l'assessore ai Giovani dell'amministrazione comunale, Chiara Marciani, che ha evidenziato come il 2023 «è stato un anno vivace in cui abbiamo voluto valorizzare la componente giovanile della nostra città con progetti a partire dalla creazione del Forum dei giovani.

Siamo contenti che consegnare al testimone alla prossima città dei giovani immaginando anche collaborazioni per ulteriori progetti».

I lavori al Maradona: «Siamo in attesa»

Il sindaco ha commentato anche lo stato dei lavori con il Napoli calcio nella trattativa sullo stadio Maradona, uno degli impianti che si candida a ospitare le partite di Euro 2032.

«Siamo in attesa, so che il Napoli ci sta lavorando, appena arriverà valuteremo con il ministro dello Sport sulle necessità e opportunità finanziarie di sostegno. C’è la massima disponibilità a realizzare uno stadio all’altezza della città».

Sull’ipotesi ventilata dell’eliminazione della pista di atletica dal Maradona, parte del restyling cui dovrebbe essere sottoposto lo stadio per entrare nella cinquina di impianti italiani per Euro 2032, Manfredi ha aggiunto: «Siamo aperti a qualsiasi soluzione, c’è da fare una scelta complessiva, se togliamo la pista di atletica dal Maradona poi dobbiamo poi trovare un altro posto dove realizzarla per sostenere le attività dell'atletica, ma è importante che il progetto sia sostenibile, realizzabile, e compatibile con gli obiettivi degli Europei del 2032».