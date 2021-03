Comune: dimissioni de Majo, 300 artisti firmano per sostenere l'assessora

Sono oltre trecento gli artisti e gli operatori dello spettacolo che hanno firmato una lettera di ringraziamento a Eleonora de Majo assessore alla Cultura del Comune di Napoli che nei giorni scorsi ha annunciato le sue dimissioni in polemica con il sindaco de Magistris. « Vogliamo ringraziare Eleonora de Majo - si legge nel testo - per essere stata sempre accanto al mondo della cultura in questi mesi di enorme difficoltà e per aver saputo ascoltare tutte e tutti condividendo idee, proposte e soluzioni creative nel tentativo di conciliare cultura, spettacolo, arte, pur con le grosse limitazioni imposte dalle misure anticovid».

«Abbiamo scoperto una giovane donna, preparata, concreta e determinata che si è fatta interprete delle difficoltà di un settore mostrando vicinanza alle nostre istanze e portandole all'attenzione del governo nazionale». «Con le sue dimissioni - conclude la lettera - Napoli perde una risorsa importantissima ma sappiamo che non finisce qui, e ci auguriamo possa tornare presto sulla scena politica della città». Tra i firmatari Lello Arena, Rosaria de Cicco, Luciano Ferrara, 99 Posse, Pau dei Negrita, Francesco di Leva, Lello Serao, Samuel dei Subsonica, Roy Paci, Foja, Francesco di Bella, Ivan Granatino e Maria Bolignano.

