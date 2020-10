Consiglio regionale della Campania al via: incarichi anche ai cinquestelle

A distanza di oltre un mese dalle elezioni, oggi si insedia il nuovo Consiglio Regionale. Con il timore del Covid. Ieri mattina, infatti, i neoeletti insieme ai rispettivi collaboratori sono stai costretti a sottoporsi al tampone presso l'istituto Zooprofilattico di Portici: a quanto trapelato, fortunatamente nessuno è risultato positivo. Senza controllo preventivo, nessun insediamento. Proprio per rispettare nel norme sul distanziamento fisico, la prima seduta della XI legislatura si svolgerà non nell'angusta sede dell'isola F13 ma nel più ampio auditorium dell'isola C3. A presiederla sarà il consigliere anziano Alfonso Piscitelli di Fratelli d'Italia: dopo la presa d'atto della proclamazione degli eletti, si provvederà all'elezione del Presidente del Consiglio regionale poi subito dopo all'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza. Una volta completati i assetti interni, il governatore Vincenzo De Luca esporrà il programma di governo che presumibilmente verterà tutto sulla gestione dell'emergenza Covid a partire dall'ultima ordinanza emessa ieri sera.

Negli ultimi giorni si sono susseguite riunioni dei vari gruppi consiliari per definire gli equilibri interni all'Ufficio di Presidenza. Il successore della non confermata Rosetta D'Amelio, che dovrebbe essere recuperata con un incarico a Palazzo Santa Lucia, sarà il dem Gennaro Oliviero, passato da socialista prima di approdare al Pd. I suoi vice saranno, per la maggioranza, Loredana Raia (Pd) e Valeria Ciarambino (M5S) per l'opposizione (dialogante). Dovrebbe quindi andare a buon fine anche in Campania l'intesa tra le forze che sono al governo nazionale. Al punto che ai grillini potrebbe andare anche un altro incarico dell'Ufficio di Presidenza, quello di segretario per Gennaro Saiello. Lo affiancherà come secondo segretario il consigliere eletto nella lista Più Europa, Fulvio Frezza, che però ha aderito al gruppo composto da quattro componenti insieme a Pasquale Di Fenza dei Moderati (sarà capogruppo), Giuseppe Sommese (Liberaldemocratici) e Francesco Emilio Borrelli dei Verdi (cui dovrebbe andare la presidenza di una Commissione). In rappresentanza dell'opposizione di centrodestra, con un accordo trasversale tra Pd-M5S e berlusconiani, dovrebbe esserci soltanto Massimo Grimaldi di Forza Italia per il ruolo di Questore al Personale: l'alternativa su cui pure si lavora ancora è l'ingresso di Michele Schiano di Fratelli d'Italia.

Sul piano politico, c'è il rischio immobilismo. Tutto proviene dalla giunta e il Consiglio corre il pericolo di essere esautorato di fatto, in una fase così delicata e carica di tensioni. Prova a prendere di petto i problemi contingenti, Massimiliano Manfredi, neoeletto nel Pd. «Il momento che viviamo ci obbliga a mettere in campo tutti gli sforzi necessari per contrastare la diffusione del virus e dare ossigeno alle attività produttive premette l'ex deputato -. Accanto alla questione sanitaria, serve la lungimiranza e il coraggio di guardare avanti». Da qui la sua proposta di «pensare al futuro andando oltre le zone rosse e immaginare una Campania che sia una grande zona verde, aperta agli investimenti come un'unica grande area Zes, alla valorizzazione delle tante ricchezze, all'innovazione tecnologica, alla creazione di sviluppo e di opportunità di lavoro». Dal fronte del centrodestra c'è disponibilità al dialogo, ma regna ancora il gelo. Lo dimostra il capogruppo salviniano Gianpiero Zinzi secondo cui è clamoroso il dietrofront di De Luca: «Oltre ad aver esasperato gli animi ha anche di fatto legittimato le azioni dei violenti di questi giorni. Con il Dpcm del Governo, la sua fuga in avanti si è resa ancor più ridicola. Occorre un piano concreto di interventi economici: del miliardo annunciato poco o nulla è arrivato nelle tasche dei campani».

