De Luca contro il generale Figliuolo: «Non giri in mimetica e si presenti in abiti civili, il governo dorme in piedi»

«Chiedo al governo: perché continuate a dormire in piedi e non chiedete ad Aifa di valutare altri vaccini disponibili?». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, punta il dito contro il governo Draghi in diretta Fb. «Mi riferisco allo Sputnik che potrebbe essere acquistato in milioni di dosi - aggiunge - la Campania continua a registrare 200mila dosi in meno rispetto alla sua popolazione, un atto di delinquenza politica».

Nel mirino del governatore c'è il generale Francesco Paolo Figliuolo che andando in giro in mimetica «rischia di trasferire sulle forze armate la polemica politica e invece l'immagine dell'Esercito deve essere tenuta fuori dalle polemiche politiche». «Quando si gestisce un piano di distribuzione diventano inevitabili le polemiche politiche e non è accettabile che si possano avere ricadute sulle forze armate - spiega in diretta Facebook - mi auguro che si correggano comportamenti inappropriati, chi ha funzioni civili si presenti con una immagine civile».