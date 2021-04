Campania zona gialla, De Luca con i ristoratori: «Una presa in giro il coprifuoco alle 22»

«Ai ristoratori si può dire noi apriamo fino alle 22? È chiaro che è una presa in giro. La mia idea è: manteniamo il coprifuoco ma l'apertura dei ristoranti mi pare ragionevole consentirla fino alle 23 e il rientro dei clienti fino alle 23,30, magari conservando lo scontrino da esibire alle forze dell'ordine». Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Fb.

Guai ad abbassare la guardia, però: «Non possiamo giocarci l'estate, ma se non ci muoviamo con attenzione rischiamo di farlo», avvisa De Luca ribadendo che «l'Italia è abbandonata a se stessa, che sia zona gialla, rossa, arancione è sempre abbandonata. Ancora oggi, dopo un anno, non trovo l'approvazione di un piano specifico di utilizzo delle forze dell'ordine per un controllo del territorio in funzione anti-Covid».