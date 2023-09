De Luca contro le fiction: «Diffondono modelli camorristici»

«Ci auguriamo che le tv la smettano di trasmettere sceneggiati che diffondono modelli subculturali di comportamento che diventano esaltazione del modello camorristico». È quanto auspica il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in merito al Parco Verde di Caivano.

«Da anni ci sono sceneggiati televisivi che hanno come soggetti giovani camorristici, per cui si sono diffusi modelli di comportamento e di linguaggio - sottolinea - speriamo che questa cosa finisca e si ripristini in Italia il principio di autorità. Mi riferisco alle baby gang, alla microdelinquenza. Solo in Italia studenti svuotano cestini di immondizia sulla testa dei professori».