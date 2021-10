Elezioni a Napoli, de Magistris ringrazia Clemente e rilancia: «Obiettivo politiche 2023»

«Voglio ringraziare Alessandra Clemente perché con generosità si è lanciata in un'avventura non facile e sono convinto che da consigliera comunale saprà far valere la sua esperienza, la sua capacità e la sua freschezza». Lo afferma il sindaco uscente di Napoli, Luigi de Magistris, commentando l'esito del voto delle amministrative in città che vedevano la Clemente, suo ex assessore, in corsa per la guida del Comune.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, appello a Draghi: «Ma sono... LA CURIOSITÀ Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, ecco la torta Rinascita:... L'INTERVISTA Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, la moglie Cettina: «Insieme...

De Magistris evidenzia che dai risultati «arriva un segnale di quanto importante sia stata l'esperienza napoletana, anche in termini di nomi, perché tanti dei consiglieri comunali eletti e anche tanti dei consiglieri che per pochissimo non sono stati eletti, vengono dalla nostra esperienza. Quindi - prosegue - più che mai si sente l'esigenza del consolidamento del laboratorio politico con riferimento al quale da qui a Natale decideremo che forma dare per essere ancora più lanciati verso un futuro, in particolare verso le politiche del 2023».