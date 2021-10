Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, ecco la torta Rinascita: «Non per celebrare ma per spronare»

Sembrerebbe che l'elezione di Gaetano Manfredi a nuovo sindaco di Napoli stia avendo grande eco anche nel più impensabile dei settori: ovvero quello culinario, specifamente nella pasticceria.

La chef Maria De Vito, specializzata nella produzione di dolci, ha infatti creato una torta coloratissima e vivace in occasione dell'elezione del neo sindaco; una torta dal nome emblematico: "Rinascita". Sulla preparazione e gli ingredienti usati, si è così espressa la chef: «Mi sono basata sugli aspetti della personalità del nuovo sindaco di Napoli e ho optato per una chantilly al pistacchio, con un abbinamento di frutti di bosco. Il pistacchio è uno dei gusti più decisi nella pasticceria tradizionale e ritengo che rispecchi molto il carattere determinato, a tratti un po’ austero, di Manfredi. I frutti di bosco rimandano a note di primavera e definiscono il suo lato più gentile ed affabile. Spero di aver indovinato anche i suoi gusti e di potergliela far assaggiare al più presto».

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, la moglie Cettina: «Insieme... LE ELEZIONI Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, giunta in 15 giorni: in pole... LE ELEZIONI Gaetano Manfredi sindaco di Napoli, contatti col governo:...

Tuttavia la chef ha anche voluto essere molto ferma nell'asserire che la preparazione di Rinascita non nasce come gesto celebrativo per Manfredi ma per la città, «nel rispetto di un sano principio di scaramanzia». Ha infatti evidenziato quanto i cittadini, in uno scenario che si ripete purtroppo da anni (e non solo a Napoli), siano semplicemente stanchi di promesse incommpiute e invochino risultati concreti. Nessun endorsement, quindi, ma uno sprono a lavorare bene. Aggiunge: «La mia idea è nata nei giorni più frenetici di campagna elettorale, quando tutti noi siamo stati bombardati da messaggi di candidati di ogni partito o bandiera. Io voto a Giugliano, dove risiedo, ma amo Napoli e mi rattrista, ogni volta che ci vado, vedere le stesse immagini di degrado che persistono da anni. Perché arrivi la mia voce al sindaco, ho dunque scelto di usare la mia arte, che spero sia anche il modo più dolce e nello stesso tempo più efficace».