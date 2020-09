È Enzo Falco, candidato del centrosinistra, il nuovo sindaco di Caivano. Falco, 66 anni, ex assessore provinciale e comunale ed ex segretario provinciale dei Verdi per la provincia di Caserta, raggiunge una percentuale del 51,66% , superando la soglia delle 10mila preferenze (10.332 su 20.311 votanti), e si sbarazza così già al primo turno dei suoi due sfidanti: Antonio Angelino, appoggiato da un’alleanza di quattro liste civiche e centriste (Udc, Caivano Conta, La Svolta e Caivano Oltre), che si ferma al 32,48% (voti 6496), mentre Salvatore Ponticelli, candidato del centrodestra (Forza Italia, Fratelli d’Italia e L’Arca), raccoglie il 15,86% con 3173 preferenze.

L’elezione di Falco, supportata da sette liste (Pd, Italia Viva, Noi Campani, Democratici Riformisti, Orgoglio Campano, Articolo Uno - Europa Verde e M5S), azzera la gestione commissariale, alla guida del governo cittadino da circa tre anni dopo lo scioglimento della precedente amministrazione di centrodestra. Decisiva l'alleanza in extremis con il M5S.

