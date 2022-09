Elezioni 2022, il Terzo Polo riunito a Napoli: «Conte come Achille Lauro, prendeva voti regalando scarpe»

«Ricordo che qui avevamo Lauro, che prendeva i voti regalando le scarpe, ma almeno le pagava lui. Il Reddito di cittadinanza è pagato da poliziotti, impiegati, infermieri, medici. Non l'ha regalato Giuseppe Conte». Lo ha detto a Napoli a un evento elettorale di Azione e Italia Viva, tenutosi presso la Stazione Marittima, Carlo Calenda, frontman della lista del Terzo Polo. «In questa campagna elettorale – argomenta il leader di Azione - M5s e Pd hanno dato un'immagine del Sud in cui io, che sono per tre quarti meridionale e napoletano, non mi riconosco, cioè l'idea che i problemi del Sud si risolvano con il Reddito di cittadinanza e 900 mila assunzioni nella pubblica amministrazione. Non è questa la strada».

L’ex ministro dello sviluppo economico nei governi Letta e Renzi specifica quindi che, per far ripartire il Mezzogiorno, «la strada è fare il Pnrr, investire ogni euro disponibile sulla sanità, perché i dati della sanità sono disastrosi, oltre a investire sull'istruzione e fare quello che abbiamo fatto al governo». Nel caso di una vittoria del centrodestra, Calenda prospetta un futuro nero per l’Italia nel contesto europeo: «Il problema dell'Italia governata dalla destra è che l'Italia va fuori dai Paesi di testa dell'Europa, perde il controllo del Pnrr, perde il controllo dello scudo sullo spread della Bce. Questo determina il fatto che l'Italia rischia veramente l'osso del collo». «Si tratta di una coalizione – incalza - che si odia su tutto, una coalizione che ogni giorno ne spara una. Ieri Salvini le Province, oggi un milione di persone in piazza. Non se ne può più. Qui bisogna andare avanti con un Governo serio, di larga coalizione, possibilmente con Mario Draghi, sicuramente con quell'agenda lì, questo è il lavoro che va fatto. Altre alternative per l'Italia sono prendere un muro in faccia». Sull’escalation della guerra in Ucraina, causata dalla mobilitazione parziale dell’esercito russo da parte di Putin, così si pronuncia l’europarlamentare azionista: «Le intenzioni di Putin dimostrano la debolezza di Putin. Bisogna tenere i nervi saldi, no a un'escalation delle parole, Stoltenberg deve misurare le parole perché non è il momento di dire produciamo più armi, ma sostegno all'Ucraina perché sono parole non di forza ma di debolezza».

Nel corso della serata, gli fa eco sulla questione il leader di Italia Viva, Matteo Renzi: «È una situazione complessa. Quando comincia una guerra, sono tutti bravi a parole, poi però farla finire è difficile. Da un lato bisogna continuare ad aiutare gli ucraini e dall'altro bisogna tenere un canale di dialogo aperto, la diplomazia serve a questo. In particolare, nei momenti in cui si rischia l'irreparabile. Bisogna tenere in piedi queste due posizioni: sostegno agli ucraini e canale di dialogo».

Sulla necessità di un ritorno di Draghi, l’ex segretario del Pd spiega che la sfida è tra la continuità con Mario Draghi o un governo di centrodestra con Giorgia Meloni premier. «La partita è a due. O vince la destra, e allora governa la Meloni, se hanno i numeri per governare è giusto che governino. Non possiamo in nome della democrazia non riconoscere la democrazia. Se i cittadini daranno al centrodestra la maggioranza è giusto che la destra governi. Oppure, se come è possibile non ci saranno i numeri, io credo che la soluzione migliore sia un governo istituzionale, e secondo me il più bravo di tutti è Draghi». Sul rifiuto dell’attuale premier a ricoprire nuovamente l’incarico a Palazzo Chigi, Renzi puntualizza: «Poi è chiaro che Draghi ha dovuto dire di no a un vostro collega che gli ha chiesto se è disponibile ancora, ma la risposta vera in questi casi - ha aggiunto - non si dà a un giornalista, si dà al Presidente della Repubblica. Anche l'altra volta dicevano sempre 'Draghi no'. In ogni caso, sia che ci sia un governo Meloni sia che ci sia un governo Draghi io penso che sia importante che ci siano tanti di Azione-Italia Viva in Parlamento, perché abbiamo dimostrato nel corso degli anni che sui contenuti ci siamo. Quando si è trattato di discutere delle bollette, se si pagano le bollette più alte è anche perché negli anni scorsi hanno detto di no alle trivelle, al gas in Adriatico, al Tap, al petrolio in Basilicata, oggi al rigassificatore di Piombino. Gli unici che hanno sempre detto di sì siamo noi. Allora basta no, perché poi è il ceto medio e le famiglie che pagano il conto».

Nel corso della manifestazione, in cui è stata ricordata l’ex senatrice recentemente scomparsa Graziella Pagano, storica esponente di Italia Viva, sono intervenuti anche il ministro per il Sud, Mara Carfagna, recentemente approdata in Azione, e il coordinatore nazionale di Italia Viva, il parlamentare Ettore Rosato.