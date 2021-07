Green Pass, i giovani napoletani dicono sì: «Una responsabilità civile»

Con il nuovo decreto legge varato dal governo - che entrerà in vigore dal 6 agosto - il green pass assumerà una valenza stringete: si potrà accedere ai bar e ai ristoranti al chiuso - fatta eccezione per il consumo al banco - solo se in possesso del certificato verde; e così sarà anche per tante altre attività al chiuso come: piscine, palestre, teatri, musei, centri termali, ma anche stadi, fiere, congressi, concorsi e per assistere a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati