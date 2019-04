Salvini, blitz a San Giuseppe Vesuviano nella prima citta leghista della Campania

Martedì 30 Aprile 2019, 17:46

Matteo Salvini sarà a San Giuseppe Vesuviano lunedì 6 maggio per un tour elettorale. Il ministro degli interni farà visita alla cittadina vesuviana amministrata dal primo sindaco leghista in Campania, Vincenzo Catapano. L’appuntamento è fissato in piazza Garibaldi alle venti e trenta. Con il leader della lega anche gli onorevoli, Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa.«Avremo l'onore di avere tra noi il ministro Matteo Salvini - Ha spiegato il sindaco, Vincenzo Catapano - Con il sottosegretario Pina Castiello e l'onorevole Gianluca Cantalamessa, e con gli amici degli altri paesi della Città Metropolitana di Napoli, discuteremo di questioni fondamentali per la qualità della città, dei territori, come sicurezza e ordine pubblico».