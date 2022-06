Municipalità di Napoli, il sindaco striglia i presidenti: «Assessori entro 15 giorni»

Le giunta di Municipalità andranno nominate entro il 29 giugno. È questa la deadline fissata in una nota inviata ai presidenti dei parlamentini dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a otto mesi di distanza dalla sua elezione. «Considerato che la perdurante assenza delle giunte presso le Municipalità – si legge nel documento - in indirizzo debba essere infine superata al fine di garantire l’operatività degli organi […] il Sindaco assegna ai Presidenti in indirizzo il termine di 15 giorni per la nomina della giunta delle rispettive Municipalità, con l’avvertenza che trascorso inutilmente tale termine, verranno adottati i consequenziali atti sostituivi».

Tradotto dal linguaggio giuridico: nominate le giunte delle ex circoscrizioni entro due settimane o subentreranno i poteri sostitutivi del sindaco, ovvero ci penso io. Un vero e proprio ultimatum ai partiti che lascerà però intatto lo schema di suddivisione delle cariche di assessorini e vicepresidenti, basato sul numero di voti presi per ogni lista della coalizione vincente. Ma che consentirà una maggiore discrezione di nomina ai presidenti che entro 15 giorni saranno giocoforza costretti a nominare le loro giunte.

La sterzata di Manfredi sulle Municipalità segue la nota del difensore civico regionale Giuseppe Fortunato che, in data odierna, a causa del perdurante ritardo sulle nomine, aveva richiesto nuovamente lo scioglimento delle presidenze di Municipalità da parte del Prefetto, dopo un ricorso perso al Tar. Gli unici presidenti ad aver nominato due assessori su tre e i loro rispettivi vice sono Sandro Fucito della Municipalità 6 (Barra, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli) e Giovanna Mazzone della Municipalità 1 (Chiaia, Posillipo). Quest’ultima ha conferito oggi le deleghe di vicepresidente e di assessore alla Manutenzione a Marcello Matrusciano, di Assessore alle Politiche Sociali e Sport a Benedetta Sciannimanica e di assessore all’Ambiente ad Alberto Ruffolo.