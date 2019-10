De Magistris a TuttoSposi: «Napoli pronta per grandi eventi che muovono l'economia»

Martedì 22 Ottobre 2019, 08:38

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha visitato la fiera TuttoSposi alla Mostra d'Oltremare. Accolto da Martina Ferrara, presidente dell'Osservatorio Familiare Italiano e da Lino Ferrara, patron di Tuttosposi, il primo cittadino ha percorso tutti i padiglioni della Fiera fermandosi con interesse ad osservare gli stand e a parlare con il pubblico.Colpito dalla grande offerta presente all'interno della fiera ha osservato: «Noi siamo molto contenti di questa tradizione consolidata di Tuttosposi nella nostra città, nella Mostra d'Oltremare. È una fiera che offre tantissimo al pubblico, in cui sono presenti non solo la tradizione ma anche l'innovazione e per questo ha grande appeal anche sui giovani. E poi muove tantissimo l'economia creando un importante indotto lavorativo. Considerando il grande successo di TuttoSposi l'auspicio è che Napoli si attrezzi sempre più per ospitare sempre meglio questi eventi così importanti, queste grandi fiere, i congressi sinternazionali, anche perché è una città che sta cambiando tanto. Il pubblico sta facendo la sua parte tra mille problemi ma l'ideale sarebbe trovare anche investimenti privati importanti. Ma comunque sento di dire che è una città in grande movimento in cui c'è sviluppo, ci sono investimenti, c'è innovazione e una forte credibilità internazionale. Insomma Napoli è cresciuta molto negli anni e questi eventi aiutano molto. Sono certo che la nostra città sarà sicuramente protagonista anche nei prossimi anni perché abbiamo posto le fondamenta per un grande futuro».