Senza fissa dimora a Napoli, Trapanese: «Sono tempi difficili ma non ci siamo fermati un attimo»

Napoli città solidale che punta a creare ponti tra i cittadini e che, nonostante le innumerevoli problematiche, da vita a iniziative per cercare di non lasciare indietro nessuno.

A tal proposito, le istituzioni si sono mosse per garantire il miglioramento dei servizi in sostegno dei cittadini senza dimora, soprattutto in vista dell'arrivo del freddo e della pioggia.

«Sono giorni difficili per il meteo avverso e per il numero delle persone senza dimora in strada in continuo aumento ma non ci siamo fermati un attimo per migliorare il servizio di assistenza, presa in carico e gestione del fenomeno». Così l'assessore al Welfare Luca Fella Trapanese ha spiegato le novità del servizio per i cittadini senza dimora.

«Sono attive 5 unità di strada che monitorano il territorio cittadino con il coordinamento della centrale operativa ed è stato attivato un Call Center che tutti i giorni - dalle ore 8,00 alle ore 20,00 - metterà a disposizione sia una linea telefonica dedicata che una postazione informatica rivolta a cittadini ed istituzioni che volessero segnalare casi. Il numero di telefono fisso è: 08118916811. La mail della centrale operativa è: centralesenzadimora gmail.com La Centrale operativa - ha aggiunto l'assessore - è stata creata con

l'utilizzo delle risorse Pon Metro Plus 2021/2027, oltre 60 milioni di euro ottenuti in ragione degli ottimi risultati conseguiti nella precedente programmazione, da investire nelle attività del welfare .

L'attivazione del Call Center consentirà anche ai cittadini di essere parte attiva segnalando la presenza di senza dimora sui territori» - ha concluso Trapanese.