Napoli, Città della Scienza: migliaia i visitatori durante il periodo natalizio

Con migliaia di visitatori, in linea con gli ottimi risultati ottenuti durante tutto il 2023, si chiude il mese di attività ed eventi speciali tenutisi durante le festività a Città della Scienza, che dall’8 dicembre al 7 gennaio ha visto la partecipazione di famiglie, turisti e ragazzi alla scoperta del museo interattivo del corpo umano Corporea, del Planetario e di tante attività all’insegna, come sempre, della scienza e del divertimento.

Oltre alle centinaia iniziative di laboratori tematici dedicati al Natale, arricchiti di contenuti scientifici, di fisica, chimica, biologia ma anche tanta creatività, sono stati graditissimi dal pubblico i numerosi appuntamenti dedicati all’astronomia, fil rouge di molti eventi svoltisi nel corso delle feste e ispirati al cielo stellato natalizio.

Particolare successo ha riscosso la nuova offerta legata alle aperture serali del museo: dagli «Appuntamenti in Via Lattea», in cui i visitatori di tutte le età hanno potuto immergersi nelle meraviglie dell’universo nella suggestiva cornice del Planetario di sera, alle notti al museo, in cui i bambini hanno potuto vivere la magia di trascorrere la notte al museo in compagnia dei loro coetanei addormentandosi sotto il cielo stellato del Planetario.

La ricca e diversificata offerta museale sarà ulteriormente ampliata a partire da marzo 2024 e per tutta la primavera, con una nuova mostra che esporrà affascinanti exhibit interattivi di fisica, sul modello di quelli dell’Exploratorium di San Francisco.

«Questo mese di eventi nel periodo delle festività ci ha dato molte soddisfazioni in termini di pubblico, non solo nei numeri, che sono altissimi, ma nel tipo di risposta dei visitatori, che sono tornati anche più volte a seguire gli appuntamenti. Si chiude così un anno di attività per Città della Scienza, con nuovi progetti aperti e nuove azioni in campo per arricchire sempre più la nostra offerta all’insegna della curiosità, della conoscenza e della scoperta» ha dichiarato il Presidente Riccardo Villari.