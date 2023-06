Napoli, la ministra Locatelli agli Stati generali sulla disabilità

«Il tema dell'integrazione delle cure socio sanitarie è fondamentale per tutti i territori e anche l'accessibilità alle cure dal punto di vista ospedaliero. Questo è un tema su cui mi sto impegnando tantissimo». Lo ha detto la ministra per la Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenuta agli Stati generali sulla disabilità in Campania promossi da Fish Campania e da Anffas Campania.

La ministra ha fatto riferimento «ai protocolli Dama che - ha sottolineato - abbiamo portato anche all'Onu come esempio di rete che in Italia già esiste ma che deve essere più diffusa, ma serve un impegno condiviso a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale.

Sono sicura che con l'impegno si possono risolvere anche problemi che magari ci sono da anni».

La ministra ha affermato che «bisogna concentrarsi sulla necessità di passare da prestazioni singole ad una presa in carico continua. Il governo adesso sta varando i decreti attuativi della legge delega, in particolare quello sul progetto di vita. Con il decreto attuativo - ha spiegato Locatelli - diciamo che bisogna superare l'estrema frammentazione che c'è rispetto ai servizi perché una persona non ha bisogno solo della parte sanitaria, ma ha bisogno di tutto e questo tutto deve essere costruito attorno alle necessità specifiche di ogni persona. Quindi un modello d'azione che dia continuità e integri tutti gli aspetti: sanitari, socio-sanitari e sociali che sono importantissimi e riguardano anche le relazioni, il mondo affettivo, la parte ricreativa».

Nel concludere, la ministra ha posto l'accento anche sulla necessità che ci sia «un po' di sburocratizzazione: le famiglie hanno bisogno di un sistema più semplice di accesso alle cure e hai servizi».