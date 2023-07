Pnrr, Manfredi contro il governo: «Scelta incomprensibile spostare risorse di progetti già avviati»

«Sono rimasto veramente molto colpito da questa decisione, che non era stata neanche negoziata con i Comuni, di uno spostamento di risorse su progetti su cui già sono state fatte le gare, con molti cantieri già aperti, con la giustificazione che non si finivano le opere in tempo quando poi, mentre queste opere erano cominciate, le altre su cui si sono spostati i soldi non si sono neanche pensate». Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla revisione del Pnrr.

«Poi c'è anche questa idea - ha aggiunto Manfredi - di spostare questi finanziamenti dei Comuni sui Fondi di sviluppo e coesione, che erano risorse che sarebbero andate ai territori. In realtà significa sottrarre 13,5 miliardi di euro alle necessità dei cittadini e alle infrastrutture sui territori, recupero urbano, efficientamento energetico, per destinarle ad altro. Una scelta che non mi trova assolutamente d'accordo». Manfredi ha ricordato che «tra questi progetti noi abbiamo Restart Scampia e Taverna del Ferro, due interventi di cui abbiamo già fatto i progetti, sono state assegnate le gare, partiranno i lavori dopo l'estate, assolutamente in linea con tempi e i requisiti del Pnrr.