De Luca, diretta Facebook: «Governo nemico della sanità, ci portano al disastro»

La sanità uno degli argomenti al centro del settimanale appuntamento social del governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha accusato il governo di adoperare provvedimenti contro il Sud e la Campania stessa.

«In fatto di sanità - ha detto il governatore campano - al di là delle dichiarazioni a volte condivisibili del ministro competente, ci troviamo di fronte a delle decisioni del governo che stanno portando al disastro, a cominciare dalla questione del personale che risente di una mancata programmazione dei governi precedenti e di quello attuale. Nessuno programma nulla, questa è la realtà».

«Innanzi tutto - ha sottolineato De Luca - un dato che deriva da un prospetto della Fondazione Gimbe che segue con un monitoraggio continuo le vicende della sanità del nostro Paese.

Ebbene, la Campania è all'ultimo posto di questo graduatoria che riguarda i dipendenti della sanità pubblica e di quella convenzionata pubblica. La Campania è ultima con 7,9 dipendenti per mille. Siamo sotto la media nazionale. Una vergogna nazionale rispetto ai 10,4 dipendenti ogni mille della Lombardia, o i 12,8 del Piemonte, o i 15,1 dell'Emilia Romagna, il doppio della Campania».

«Anche per quanto riguarda le risorse - ha proseguito - la Campania è all'ultimo posto insieme con tutte le altre regioni del Mezzogiorno. Abbiamo più di 40 euro pro capite in meno rispetto alla media nazionale, una vergogna nella vergogna, questa è la condizione di base nella quale siamo costretti a lavorare».

«Poi ci sono due problemi drammatici, le liste d'attesa e i pronto soccorso. Per quanto concerne le liste d'attesa siamo tra le migliori regioni d'Italia - la rivendicazione di de Luca - nonostante tutto reggiamo e lavoriamo per ridurre ancora di più i tempi. Manca il personale nei pronto soccorso. bandiremo la prossima settimana un concorso che riguarda altre figure professionali e cercheremo se avremo risposte al concorso di fare contratti anche a tempo determinato per utilizzarli nei pronto soccorso. Intanto, la settimana prossima convochiamo quelli già idonei per recuperare figure professionali».

Dinanzi a questo quadro le conclusioni di De Luca individuano «nel governo attuale il nemico della sanità che stanno portando al disastro».

Il governatore ha ricordato infine tra le iniziative della giunta regionale la ristrutturazione dell'ospedale di Solofra («tra due mesi lo completiamo») e l'inaugurazione nei giorni scorsi al Moscati di Avellino di un blocco composto da cinque nuove sale parto nel reparto di ostetricia e ginecologia.

A Benevento, infine, il via ai lavori della nuova cittadella ospedaliera. «Opere che - ha concluso il governatore campano - portiamo avanti nonostante il governo e i ritardi storici, per non parlare del meccanismo camorristico che viene mantenuto per chi si vuole iscrivere a Medicina».