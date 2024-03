Post di Zaia sull'eruzione del Vesuvio: boom di commenti razzisti sui napoletani

Qualcuno già maligna che nella Lega è scoppiata la guerra per la segretria nazionale, di fronte all'ultimo post pubblicato su Instagram da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto.

Che cosa è successo? Il Governatore questa mattina ha ricordato l'anniversario dell’ultima eruzione del Vesuvio, e tanto è bastato per innescare la scintilla che ha scatenato odio e commenti razzisti.

Un gran putiferio. Se Zaia ricordava (e in molti si chiedono il perché di questa che potrebbe apparire una strana coincidenza) l’anniversario dell’ultima eruzione del Vesuvio, con tanto di foto del vulcano eruttante, i suoi followers si sono scatenati con commenti carichi di odio e macabra ironia, di evidente stampo razzista e discriminatorio.

“Vogliamo il bis” o “Facciamo il tifo per lui (riportando l’emoji di un vulcano in eruzione)”-sono tra i commenti che si leggono. Il post è stato segnalato dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che choede ora a Zaia di fare chiarezza: «Sul profilo di Zaia non ci sono post riguardanti Napoli, la Campania o Il Sud in generale.

Poi ecco che spunta fuori la ricorrenza dell’eruzione del Vesuvio, un post che sembra essere stato fatto apposta per provocare risse mediatiche e commenti razzisti verso i meridionali. Il presidente Zaia faccia chiarezza oppure chieda scusa ai napoletani», ha dichiarato Borrelli.