Regionali Campania 2020, Caldoro contro De Luca: «Le ecoballe tutte lì, è incandidabile per le balle»

«Avevano detto “in due annì via le ecoballe”. Sono tutte lì e quelle che mandano in giro per il Mondo tornano indietro». Così Stefano Caldoro, capo della opposizione di centrodestra in Consiglio regionale e candidato presidente in Campania, sui problemi relativi alle ecoballe ed allo smaltimento dei rifiuti. «In un Paese normale persone così sarebbero incandidabili per balle» conclude in riferimento alle promesse fatte.



Ultimo aggiornamento: 12:20

