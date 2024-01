«Colmare le distanze», dibattito a Scampia con Fico e Tridico

«Colmare le distanze» è il titolo del dibattito promosso da Melinda di Matteo portavoce della rete nazionale Città delle Donne in programma sabato 13 gennaio alle ore 17 a Scampia, via della Resistenza (Largo cittadinanza attiva, associazione Kiku).

Sostegno alle fasce più deboli, lotta alle disuguaglianze e reddito universale sono i temi in primo piano. Il confronto si incentrerà inoltre sulla condizione lavorativa femminile e sulle soluzioni da mettere in campo per supportare le donne che ancora oggi ottengono di meno sia in termini di compenso che in termini di opportunità professionali.

Dopo i saluti di Nicola Nardella, presidente VIII Municipalità Napoli, relazione di Pasquale Tridico, professore di Politica Economica presso l' Università Roma Tre, già Presidente INPS. Interventi di Enrica Alterio, Presidente di A.N.N.A. - Associazione Nazionale Navigator ex Navigator in Regione Campania; Donatella Albini - Città delle Donne, Presidente centro di documentazione e informazione della salute di genere ; Loredana Iorio, Reddito per tutti; Emanuela Ferrante - assessora alle Pari Opportunità del Comune di Napoli; Gilda Sportiello, parlamentare del Movimento Cinque Stelle. Conclude Roberto Fico, presidente del Comitato di garanzia del M5S, già presidente della Camera.