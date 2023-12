Da deluchiana ad azzurra. Dalla lista De Luca presidente a Forza Italia. È il passaggio di Sonia Palmeri assessore regionale al lavoro della prima giunta De Luca appena nominata (con tanto di foto di rito con il leader azzurro Antonio Tajani) responsabile regionale del dipartimento lavoro e attività produttive di Fi. Una scelta da cui sembra trasparire, tra le righe, anche una certa amarezza per non essere stata più coinvolta da palazzo Santa Lucia dopo la bocciatura alle regionali 2020 anche se la manager di origine casertana sfiorò le 12mila preferenze. Anche se la Palmeri, già nominata Cavaliere della Repubblica, mantiene il suo stile british e non sprizza veleno: «Continuo ad avere stima e affetto per Vincenzo De Luca che mi scelse come tecnica per la sua giunta ma ora ho trovato un partito in cui posso mettere a frutto il mio impegno per le tematiche inerenti il lavoro», spiega la Palmeri che è anche consulente della commissione bicamerale per le questioni regionali.

«Fondamentalmente io voglio portare avanti le questioni del lavoro e delle attività produttive che seguo da anni come professionista del settore. Ma da tre anni a questa parte non sono stata mai inserita in nessun progetto politico su queste tematiche», spiega l'ex assessore che aggiunge: «Per questo ho scelto un partito che è in una grande fase di rilancio e le persone che ho incontrato, moderati e liberali, mi hanno fatto sentire a casa». Parole che sembrano far trasparire una certa amarezza per non essere stata coinvolta in nessun progetto di Santa Lucia. «Continuo ad avere stima e affetto per De Luca ma ho trovato un partito in cui posso mettere a frutto il mio impegno. Le mie idee e i progetti non potevano restare fermi. Per questo mi ero candidata: per continuare il mio lavoro che ora svolgerò accanto a Forza Italia».

Ovviamente il partito campano esulta. «In Campania valorizziamo le donne che sono sempre più classe dirigente», spiega Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Fi che aggiunge: «Una rivoluzione rosa che premia lo straordinario impegno della nostra responsabile di azzurro donna Carla Ciccarelli».

Infine il politico azzurro annuncia le altre 4 nomine: «Francesca Salatiello, candidata alle regionali nel 2015, dove risultò prima dei non eletti con oltre 8000 voti assume il dipartimento regionale della formazione mentre Rossella Sessa, già parlamentare, diventa il nuovo responsabile regionale di Forza Italia disabilità e inclusione. L'europarlamentare Isabella Adinolfi, è la nuova responsabile del dipartimento regionale tutela dei consumatori mentre Lucia Vuolo assume la responsabilità del dipartimento regionale pesca e acquacultura».