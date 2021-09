Terza dose vaccino, De Luca indica il calendario in Campania: «Cominciamo a settembre»

A margine della conferenza stampa sull'esperimento italiano ReaDI Fp - un progetto che fa parte della missione aerospaziale sostenuto dalla Regione Campania - il governatore Vincenzo De Luca si è espresso totalmente a favore della terza dose di vaccino: «Io me ne faccio anche sei di dosi, per dare l'esempio ancora una volta che il vaccino è sicuro, nella misura in cui sono sicuri tutti i medicinali: anche se prendiamo una aspirina ci può venire uno choc anafilattico».

A livello organizzativo De Luca dichiara che si stanno preparando per vaccinare tutto il personale sanitario: «Ci stiamo già preparando, intanto perché avremo delle scadenze inevitabili, la prima riguarda il personale sanitario: chi si è vaccinato a gennaio, già a novembre avrà delle difese immunitarie più basse». Seguiranno le persone più fragili: «Credo che da fine settembre inizieremo dalle Rsa, poi il mondo del trasporto e quello scolastico. Però è evidente che se vogliamo far completare l'anno scolastico in presenza, dovremo probabilmente fare la terza dose anche al personale scolastico. Se a fine settembre o ottobre avremo una nuova ondata di contagi, l'alternativa sarà: o ci vacciniamo tutti o chiudiamo l'Italia. A questo punto aspetto di sapere che cosa ci dicono i trecento giovani e forti», conclude.