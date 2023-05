Turi (commercialisti): nuove sinergie in Europa sui mercati internazionali

«L’Unione Giovani Dottori Commercialisti di Napoli ha organizzato una missione a Bruxelles insieme al Gruppo Giovani Industriali Napoli e alla Commissione Internazionalizzazione delle imprese dell’Odcec Napoli con l’obiettivo di creare opportunità di relazioni tra i partecipanti alla missione e i diversi policy makers e stakeholder europei ed avanzare proposte per le prossime azioni dirette europee. È stata un’occasione per discutere di commercio internazionale e del ruolo di Ice quale facilitatore dei processi di matching, oltre che del ruolo delle Istituzioni europee nei rapporti commerciali internazionali nella prestigiosa sede del Parlamento Europeo e degli strumenti finanziari a sostegno di progetti internazionali Horizon Europe e EIC Accelerator nella sede della Commissione europea». Lo ha dichiarato Claudio Turi, presidente dei Giovani commercialisti partenopei al termine della missione che ha visto protagonisti i professionisti nella sede del Parlamento europeo a Bruxelles.

«È la prima missione organizzata da due associazioni di categoria - ha sottolineato Pasquale Limatola, presidente della commissione Internazionalizzazione dell’Ordin dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli - promossa per facilitare la conoscenza e l’accesso ai fondi diretti UE a disposizione delle piccole e medie imprese e per conoscere da vicino il funzionamento della macchina organizzativa politica e amministrativa in sede europea».

Un binomio vincente quello tra giovani commercialisti e giovani imprenditori, come ha evidenziato Alessandro Di Ruocco (presidente Giovani imprenditori di Napoli): «Una due giorni interessante per gli imprenditori a conferma del binomio vincente che prosegue con i commercialisti grazie al quale sarà possibile portare avanti nuove missioni con la possibilità di comprendere a fondo tutti gli strumenti e le opportunità che l’Europa offre».

Soddisfatto per l’iniziativa Pietro Paolo Mauro (consigliere dell’Odcec di Napoli): «Abbiamo toccato con mano una serie di progettualità e conoscenze attraverso incontri programmati che ci consente di fornire nuovi strumenti alle imprese attraverso i quali competere sui mercati internazionali». Alla missione ha partecipato una delegazione dell’Ugdcec di Napoli (Vincenzo Piccirillo, Bartolomeo Parretta, Laura Parenti e Anna Prisco).