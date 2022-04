Uil Campania, Sgambati: «Primo sindacato nel pubblico impiego»

«Altro che crisi della rappresentanza. In occasione del rinnovo delle rsu che si è tenuto la settimana scorsa, che ha coinvolto circa 200 mila lavoratori del pubblico impiego in Campania con il voto di circa 187 mila persone, la Uil ha raggiunto il risultato storico di 48.490 voti alle liste». Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli.

«La Uil - aggiunge - cresce, rispetto al 2018, di circa 3.500 voti con una platea di votanti più alta. Il risultato di traino lo determina il successo nella scuola, negli enti centrali e un'affermazione straordinaria nella sanità napoletana. La Uil in tre tornate passa da terzo sindacato confederale a primo sindacato confederale nel pubblico impiego. Questo ci consegna una responsabilità importante di continuare a fare il meglio per le lavoratrici e i lavoratori e a far sì che ogni delegato abbia una organizzazione che sia in grado di stargli vicino e di sostenerlo», conclude Sgambati.