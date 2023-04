De Magistris, petizione da 36 mila firme contro La Russa: «Dimissioni subito»

La petizione lanciata sabato 1 aprile per chiedere le dimissioni del presidente del Senato dopo le vergognose dichiarazioni rilasciate in merito all’attentato di Via Rasella è stata già firmata on line da oltre 36seimila persone.

Scorrendo l’elenco delle prime firme ci sono i nomi di quanti si stanno impegnando per la costruzione di Unione Popolare. E, insieme, personalità della cultura, dello spettacolo, dell’informazione, dell’associazionismo che hanno voluto schierarsi con Unione Popolare, non in nome di un antifascismo di facciata ma avvertendo l’urgenza di ricostruire una verità storica non viziata da revisionismo.

«Molte compagne e compagni di Unione Popolare sono stati presenti alla manifestazione organizzata anche da altre forze antifasciste proprio in Via Rasella contro le privatizzazioni, l’autoritarismo, l’oscurantismo, l’autonomia differenziata, la guerra - recita una nota diffusa dal movimento che fa capo a Luigi de Magistris - Si tratta di prodotti delle politiche neoliberiste e per Unione Popolare, sostenere la petizione che porti alle dimissioni di La Russa è inscindibile dal portare avanti queste ed altre lotte; questo è il senso che diamo all’antifascismo nel XXI secolo, che si traduce nella difesa e nell’applicazione della Costituzione e nel far tornare in questo Paese, reali condizioni di democrazia».