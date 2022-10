«Amalfi anni '50 e '60», la presentazione del libro con le foto di Alfonso Fusco

Le attività culturali allo spazio J di Napoli (vico Santa Maria della Neve 7 - Riviera di Chiaia) iniziano con un'anteprima del fitto calendario di eventi per le serate d'autunno/inverno.

Lunedì 24 ottobre alle ore 19:30 si terrà la presentazione del libro “Amalfi anni '50 e '60, Alfonso Fusco, fotografo” (Puracultura edizioni). All'incontro prenderanno parte Claudia Bonasi, curatrice del volume, l'antropologo Vincenzo Esposito, il professore Gius Gargiulo e l'editore di Puracultura, Antonio Dura.

Il volume di 120 pagine ospita 200 scatti selezionati e divisi per sezioni da Claudia Bonasi. La prefazione al libro è a cura di Vincenzo Esposito, docente di antropologia culturale (Unisa).

Alfonso Fusco, amalfitano, classe 1938 e scomparso da pochi anni, ha operato come fotografo a cavallo tra gli anni ‘50 e ‘60: nel suo archivio, rinvenuto dalla famiglia, emergono migliaia di negativi che testimoniano i cambiamenti in corso in quel preciso periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale all'inizio della “dolce vita” amalfitana. Fusco punta il suo obiettivo e cattura, in una sorta di neorealismo fotografico, tutto ciò che avviene ad Amalfi in quegli anni: scatti di vita quotidiana - matrimoni, manifestazioni pubbliche, campagne elettorali - ma anche eventi particolari, come le splendide feste con le ballerine dell'Africana o l'arrivo di Jacqueline Kennedy nella divina costiera.

Claudia Bonasi, giornalista presso il Mattino e Puracultura, opera prevalentemente a Salerno e provincia. Nel 2012 ha fondato con Antonio Dura la rivista mensile cartacea e on line Puracultura, attività editoriale indipendente. Si occupa prevalentemente di comunicazione e progetti editoriali.