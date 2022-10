«Mi ha salvato la matita», la presentazione del libro di Maurizio Zenga al Gambrinus

Un lavoro in cui l’autore traccia un quadro, a tratti spietato, della scuola italiana e delle sue diverse componenti attraverso una selezione di appunti e vignette umoristiche raccolti nel corso della sua lunga carriera di insegnante di educazione artistica. Un racconto puntuale, ironico e divertente ma appassionato di un sopravvissuto alle riforme scolastiche grazie all’amore per la sua professione e per il disegno.

L'opera è del napoletano Maurizio Zenga: classe 1954, laureato in architettura, vignettista e fumettista per passione, ha collaborato come grafico/illustratore con Rai 3 e con numerose riviste di design, architettura e ambiente. Nel 1982 è entrato nella scuola come docente di educazione artistica. È autore di spettacoli teatrali multimediali e curatore di mostre di fumetti e vignette umoristiche in ambiti nazionali e internazionali.

Mercoledì 26 ottobre, alle 18:00, la sala del tè del Gran caffè Gambrinus, in via Chiaia 1, ospita la presentazione del libro “Mi ha salvato la matita. Appunti e vignette di un sopravvissuto alle riforme della scuola” pubblicato da Rogiosi editore.

Insieme all’autore interverranno l’editore Rosario Bianco, Carmela (Liana) Nunziata, dirigente scolastico liceo Tito Lucrezio Caro, Giacomo Ricci, architetto e scrittore, Lanfranco Scaramuzzino, medico.