Beppe Convertini presenta il suo libro «Paesi miei» al teatro San Carlo il 6 aprile

Il giorno 6 aprile alle ore 12 lo scrittore Beppe Convertini presenterà al teatro San Carlo di Napoli il suo libro.

Il libro intitolato «Paesi miei» verrà presentato nella città partenopea dallo stesso scrittore.

Beppe Convertini è nato a Martina Franca il 20 luglio 1971 e ha 51 anni di età. E' un attore, conduttore televisivo e radiofonico.

Laureato in Economia e commercio, Beppe Convertini inizia la sua carriera come modello. In seguito raggiunge la popolarità coma attore, grazie alla partecipazione alla soap opera «Vivere».