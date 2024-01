«Sta scrivendo...», Stefano Piccirillo presenta il libro da “Io ci sto”

«Sta scrivendo…» è il corsivo che tutti conosciamo e vediamo apparire durante l’attesa di un messaggio di testo digitato nelle chat social e non solo.

È diventato il titolo del nuovo romanzo di Stefano Piccirillo, celebre voce partenopea da quasi quarant’anni a radio Kiss Kiss.

Alla sua seconda fatica di story teller e autore, presenta questa nuova pubblicazione sabato pomeriggio 27 Gennaio alla libreria e spazio multiculturale “Io ci sto” di via Cimarosa al Vomero, dialogando dalle 18.30 con Maria Rosaria Lanza.

Una lettera d'amore ritrovata: la vigilia di Natale. Il ricordo che viene aggiornato anni dopo da Stefano, che riscrive una storia d'amore d’altri tempi. “Sta scrivendo...”, la frase che vediamo sulle nostre chat, diventa una lettera: tra viaggi, canzoni e la vita semplice di ogni giorno, ascoltatori, incontri inaspettati e tante emozioni.

È la storia di Chicco e Luna, due mondi diversi, due poli opposti.

Un famoso conduttore radio-tv preso dal suo successo, dall’ambiente lavorativo che lo esalta e lo distrugge allo stesso tempo, nessuna relazione importante, molti conoscenti e nessun amico. Luna è semplicità, rapporti sani, amici e valori impressi nel suo dna. Lavora senza la luce dei riflettori, va a messa tutte le settimane. Cosa hanno in comune i due protagonisti? Vivono nella stessa zona, entrano ed escono dagli stessi posti e strade senza mai incrociarsi.

«Questo libro era nato da un amore condiviso, di coppia, un progetto di vita, da rileggere anni dopo nella nostra libreria a casa – sottolinea Piccirillo - La storia di un amore dedicato, libero, reciproco, dove per ogni cosa si pensava al bene della coppia, dell'anima gemella. Quando in strada i nostri passi andavano a tempo e la vita dell'altro era più importante. È la storia di un amore unico quando ad una sola persona nella vita dici con tutto te stesso: ti amerò per sempre. Una lunga lettera d'amore, di unione, di mancanza e del gioco della resilienza».