«Elsa, la storia di un'infanzia maltrattata»: la presentazione del libro di Nadia Elisabetta Peschechera

«Elsa, storia di un'infanzia maltrattata» è il titolo del libro di Nadia Elisabetta Peschechera, pubblicato per le edizioni Lfa publisher di Lello Lucignano, che verrà presentato venerdì 24 giugno, alle 19.45, nella scuola «Gianni Rodari» di via Prampolini a Cardito dove l'autrice ha insegnato. Il volume ha la prefazione dell'ex ministro Vincenzo Spadafora. Con l'autrice, dopo il saluto del sindaco Giuseppe Cirillo, presenteranno il libro il dirigente scolastico Diego Puricelli Guerra ed il filosofo Giuseppe Ferraro. I lavori saranno moderati da Angela Visone. Il libro di Nadia Elisabetta Peschechera, è incentrato su un argomento delicato come i diritti dei minori. «Elsa - dice Nadia, vasta esperienza firmativa, da pedagogista a mediatrice familiare, da esperta in genitorialità a docente di scuola primaria - è una bambina che vive un'infanzia maltrattata. Deprivata dell'affetto materno, esposta a una condizione di instabilità familiare, di violenza assistita, che rende difficile la realizzazione del suo cammino di crescita».

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Napoli, l'infettivologo Marcello Piazza presenta il libro... IL LIBRO «L'attrito della vita, indagine su Caccioppoli»:... LA MUSICA Sorrento, domani la presentazione del libro “Caruso, il re...

« La sua infanzia - continua l'autrice - e la sua prima adolescenza sono attraversate da un turbinio di emozioni che, il più delle volte, non riesce a comprendere. Elsa, per il suo modo di essere, inizialmente giustifica lo strano comportamento dei genitori, poi se ne rende conto. Mette in atto un meccanismo di difesa per proteggersi e per tutelare, in un certo senso, anche i propri genitori. La sua forza vitale, consente ad Elsa di andare avanti, nonostante le ferite. La voglia di amare e il desiderio di essere amata rappresentano gli elementi che le permetteranno di limitare l'ineludibile trauma»