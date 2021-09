All'Excelsior Vittoria di Sorrento serata dedicata a Caruso con proiezione del corto «L'Eterno»

Domenica 26 settembre al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento è in programma la proiezione del cortometraggio «L’Eterno» da una idea del tenore Gianluca Terranova, che qualche anno fa ha interpretato Enrico Caruso nella fiction dedicata proprio al grande artista partenopeo dal titolo «La voce dell’amore». Sceneggiatura e regia di Giovanni Pelliccia. Il corto, girato nella iconica Suite Caruso dell'Excelsior Vittoria di Sorrento, prodotto dalla fondazione Cives-Mav di Ercolano, in collaborazione con la Scabec Regione Campania e la Film Commission Regionale, è un omaggio al tenore Enrico Caruso nel centenario della sua morte.

La serata di domenica 26 settembre al Grand Hotel Excelsior Vittoria andrà in onda il 4 ottobre su Sky Explorer HD Channel 176 in una delle puntate di Italia Opera Talent. Ospite dal vivo della kermesse sorrentina il tenore Gianluca Terranova e i 12 talenti lirici di Italia Opera Talent, il primo TV show interamente dedicato all’opera lirica internazionale. La prima serie 2021 dedicata ad Enrico Caruso e condotta dal tenore Gianluca Terranova punta ad offrire una vetrina a giovani talenti ed a far conoscere l’opera a chi non l’ha mai vista, perché oggi più che mai la lirica ha bisogno di visibilità al di fuori delle roccaforti dei teatri. La serata inizia con un aperitivo alle 19:30 sulla leggendaria Terrazza Vittoria dello storico albergo di Sorrento. A seguire proiezione del corto e cena a firma dell’executive chef, lo stellato Antonino Montefusco. Il tenore ed i giovani talenti lirici allieteranno la cena.