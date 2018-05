Giornata Nazionale dei Castelli: Napoli svela le sue fortezze tra visite guidate, mostre e tavole rotonde

Giovedì 17 Maggio 2018, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 17:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Misteriosi ed affascinanti. Dall'esterno si mostrano in tutta la loro mastodontica bellezza, all'interno svelano storie, tesori, cultura e curiosità. Giornata Nazionale dei Castelli, ventesima edizione, e Napoli come tutta la Campania ne vanta alcuni tra i più importanti d'Italia. Sabato 19 e domenica 20 maggio l'appuntamento e i siti solitamente preclusi alla visita saranno invece porte aperte.In primis Castel dell'Ovo, con apertura straordinaria della sede dell'Istituto Italiano dei Castelli, dove per tutte e due le giornate ci saranno proiezioni no stop, visita alle mostre fotografiche. Da non perdere, ancora, l'evento organizzato per l'occasione alle mure di Sorrento, un percorso non solo culturale ma soprattutto storico visto che la cinta muraria era quella che difendeva la città dagli assalti degli invasori.Sulla mappa i puntini da segnare, per definire l'intero itinerario dedicato alla Campania per la manifestazione, sono fissati anche sui castelli di Agropoli, Castellabate, Marzano Appio, e Montesarchio. Per informazioni sito ufficiale