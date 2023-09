Gli studenti di Accademia delle belle Arti espongono a Casamicciola nell'albergo Marina 10, di cui Rocco Barocco curò il design

Spazi aperti per l'Accademia di Belle Arti di Napoli al Marina 10 boutique&design hotel di Casamicciola Terme, allestito per esporre le opere realizzate dagli allievi e studenti. Così l'Accademia trasforma il Marina 10 boutique&design hotel in un grande museo di arte contemporanea permanente. Il tutto parte da “Presi dal desiderio di Aphrodite”, il progetto che rinnova la partnership tra il Marina 10 boutique & design hotel di Casamicciola Terme e l’Accademia di Belle Arti di Napoli.

Due i progetti che caratterizzano l’iniziativa. Giovedì 28 settembre inaugurazione della scalinata con l’installazione dei versi incisi sulla “Coppa di Nestore” Due i progetti che saranno presentati e illustrati giovedì 28 settembre alle ore 18:00 nel corso di un incontro presso il Marina 10 boutique&design hotel.

Il primo progetto, riguarda un’installazione site specific per le scale del giardino sulle quali saranno riprodotti i versi incisi sulla “Coppa di Nestore” (storico reperto archeologico rinvenuto sulla collina di San Montano a Lacco Ameno) che rimandano al legame alla tradizione omerica dell’Iliade.

Un percorso artistico e culturale intrapreso dal Marina 10 boutique&design hotel che da giovedì si arricchisce di questa nuova opera sulla scalinata che porta dalla balza superiore alla piscina dell’hotel.

L’incontro tra l’hotel ischitano e l’arte vanta ormai una “collezione” di progetti ricchissimi. Un connubio, quello tra l’hotel ischitano e l’arte, del quale il Marina 10 boutique&design hotel è pioniere in Italia con la sua bellissima e prestigiosa “galleria” di sculture e opere che si integrano armoniosamente con il luogo che li accoglie, accanto a collezioni di quadri, installazioni e fotografie di maestri italiani ed internazionali. Particolarmente suggestivo anche il secondo progetto, che ha visto l’Accademia realizzare diciotto differenti etichette da collezione per la Cantina vitivinicola Tommasone.

Ma curiosità ed attesa sono tutti per l’etichetta che sarà “indossata” dallo spumante con metodo classico che da 24 mesi è sotto al fondo del mare di Casamicciola Terme a 40 metri di profondità. Il vino affida all’arte il messaggio per le future generazioni: custodire la bellezza dell’isola d’ischia e della viticoltura ischitana. Se il “messaggio universale” dietro la produzione del vino è il lavoro dell’uomo, l’appagamento dei suoi sensi e l’importanza che la produzione del vino aveva nella propria storia familiare, oggi agli artisti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli si è chiesto di rappresentare, attraverso il vino, i legami che ci sono con il territorio, con le comunità, la loro storia e la loro cultura della cui bellezza i produttori dell’isola di Ischia sono custodi e promotori.

Con questa iniziativa nasce da qui, dal Marina 10 boutique&design hotel, “Arte in Vino” un nuovo percorso artistico attraverso le etichette della prestigiosa griffe vitivinicola Tommasone con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, l’Università dei talenti creativi interamente dedicata all’arte, alla ricerca e alla tecnologia. Domnai poi, venerdì 29 settembre, c'è la presentazione del libro “Una vita nascosta” di Enrica Mormile: intervengono l’autrice, il maestro Beppe Vessicchio, Giuseppe Ferrandino (eurodeputato e sindaco di Casamicciola Terme), Giovanni Legnini (commissario straordinario per la Ricostruzione di Ischia e già vicepresidente del CSM), Adriana De Manes (vicedirettore AccademIa delle Belle Arti), Vincenzo Salerno (docente di Letterature Comparate presso l’Università di Salerno. Letture a cura di Andrea Rizzoli.

SAVE THE DATE – IL PROGRAMMA

Giovedì 28 settembre 2023

Ore 16.00 visita della Cantina Tommasone

Ore 18.00 Hotel Marina 10 presentazione del progetto “Presi dal desiderio di Aphrodite”, organizzato dall’Accademia delle Belle Arti di Napoli

Tavolo relatori: Lucia Monti, legale rappresentante Vini Tommasone | Giuseppe Andreoli, enologo | Adriana De Manes, vice direttrice Accademia di Belle Arti di Napoli | Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra, compositore e musicista

Ore 19.30 degustazione vini Tommasone bianco, rosso rosé

Venerdì 29 settembre 2023

ore 18.00 Hotel Marina 10 presentazione del romanzo “Una Vita nascosta” di Enrica Mormile

Interverranno:

l’autrice Enrica Mormile

Il maestro Peppe Vessicchio

l’on. Giuseppe Ferrandino, parlamentare Europeo e sindaco di Casamicciola Terme

l’on Giovanni Legnini, commissario straordinario di Governo per la ricostruzione di Ischia; già vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura

la prof.ssa Adriana de Manes, vicedirettore Accademia di Belle Arti di Napoli

il prof. Vincenzo Salerno, docente di Letterature comparate presso L’università di Salerno

letture Andrea Rizzoli

Libreria: Du Vesuve con point all’interno del Marina 10 boutique&design hotel

Ore 19.30 degustazione vini Tommasone bianco, rosso rosé