Fino al 9 marzo al Maschio Angioino allestita la mostra su Lelle Levi Sacerdoti

La prima antologica dedicata a Lelle Levi Sacerdoti, organizzata e promossa dalla fondazione Valenzi grazie al contributo della regione Campania e del ministero della cultura, con la collaborazione della fondazione Carlo Levi, è stata curata da Carlo Sacerdoti e Olga Scotto di vettimo, intende offrire alcuni spunti di indagine sull’opera e sul contesto culturale in cui è vissuta l’artista. Unica donna pittrice in una famiglia di artisti, Lelle Levi è stata ponte culturale tra generazioni.

In mostra circa 40 lavori: accanto alle opere di Lelle, anche dipinti del padre Ercole Levi, del fratello Carlo Levi, del figlio Guido Sacerdoti, del nipote Stefano Levi della Torre.

La mostra è visitabile dalle 10 alle 17 dal Lunedì al Sabato, il catalogo è edito da artem.

Nel corso della mostra si svolgeranno due eventi: il 24 febbraio la presentazione del catalogo e il 6 marzo il finissage.

In queste occasioni interverranno oltre ai curatori, critici e prestatori delle opere.