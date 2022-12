«Manhattan Transfer» le opere di Cristoforo Russo in Ekklesia

Torre del Greco-Napoli- dopo la tappa primaverile di Roma, «Manhattan Transfer» approda in Campania. In Ekklesia, le opere del pittore Cristoforo Russo e le poesie di Ciro Califano saranno gratuitamente fruibili dal 9 al 28 dicembre in una suggestiva cappella gentilizia di metà '700 alle falde del Vesuvio, sotto la Direzione Artistica di Toto Toralbo. In occasione del vernissage di venerdì 9 dicembre alle ore 19.00, un incontro sul tema delle commistioni nella cultura popolare con la partecipazione straordinaria del Professore universitario Rosario Pinto e di Raffaele Califano con «I canti e ritmi della tradizione». La ex Cappella in via Nazionale 686, dedicata all’Immacolata Concezione, recentemente restaurata, apparteneva nel 1742 ai Sig. Ferro, proprietari anche di un palazzo ed una vicina masseria.

Ad ospitare i visitatori sarà la location Ekklesia in via Nazionale 686 (Torre del Greco) con interessanti stimoli visivi, tattili, culinari, poetici e musicali. «In questo periodo di novena natalizia ed in questo luogo così evocativo, che definiamo di ambient experience, ci teniamo che l’arte si possa guardare, ascoltare e toccare -ci dichiara la Direzione- offrendo agli ospiti momenti insoliti, magari sorseggiando un cocktail internazionale. Il tutto nella cornice della tradizione di cui siamo da sempre testimoni e portavoce. L’interattività di Manhattan Transfer è tutto questo e non solo: crocevia immaginario di diversi popoli, culture, generazioni, ere, matrici, pensieri ed espressioni. In altre parole una sorta di scambio ferroviario, che sia di New York , Roma o il golfo di Napoli è solo un dettaglio: luogo fisico o figurato capace di far incontrare flussi e persone provenienti da luoghi diversi e diretti verso altrettanti diversi lidi».

L’innovativo progetto è stato patrocinato dalla Pro-loco di Torre del Greco, dallo studio associato Napoletano, Vanity Her e Flora Campana. Manhattan Transfer continua a raccogliere le energie di numerosi partner istituzionali e non, capaci di condividerne l’emozione e lo spirito benefico a favore di «Mente e Coscienza» (ODV-ETS Associazione di Volontariato per le disabilità). Per l’occasione in anteprima nazionale le creazioni di Loredana Petrillo della collezione fashion «Sensart 12».