Sergio Conceicao allenatore del Napoli? «Offerta da 6 milioni di euro»

Stavolta - e non come due stagioni fa - sì: Sergio Coinceiao è un obiettivo serio per la panchina del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il nome dell'allenatore portoghese sarebbe in cima alla lista delle preferenze dopo Luciano Spalletti, dopo una liason mai sbocciata poi due estati fa. Ci sarebbe anche un'apertura da parte dell'allenatore del Porto, e l'offerta degli azzurri è di 6 milioni di euro lordi, una cifra che con decreto crescita arriverebbe a 4 milioni netti.

Conceicao potrebbe diventare dunque il nome più caldo per il dopo Spalletti, viste anche le parole di Aurelio De Laurentiis in Rai in queste ore: «Sul nostro tavolo ci sono una decina di nomi di allenatori che andrebbero bene. Luis Enrique? Lui è un grande allenatore, ma credo abbia in mente la Premier League» ha svelato il patron. Sullo sfondo restano le piste italiane: i nomi sempre in lista sono quelli di Vincenzo Italiano e Thiago Motta.