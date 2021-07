Napoli, weekend a città della Scienza: alla scoperta di zanzare, pappataci e sclerodermi

Il weekend del 24 e del 25 luglio a Città della Scienza è dedicato ai piccoli invertebrati che, inevitabilmente, accompagnano la nostra estate e che approfittano delle ampie arti del corpo che il caldo estivo consente di lasciare scoperte. Zanzare, pappataci, tafani, cimici dei letti, zecche, ragni violino e sclerodermi, piccoli esserini con i quali, volendo o nolendo, ci troviamo a convivere spesso.

APPROFONDIMENTI CITTÀ DELLA SCIENZA Città della Scienza con Food for Earth: da domani la tre... CITTÀ DELLA SCIENZA Weekend a Città della Scienza: «Assaggi di scienze... L'AMBIENTE Città della Scienza, un weekendper conoscere gli...

Un’occasione per capire come si comportano questi invertebrati, distinguendo tra quelli che si nutrono del sangue umano e quelli che pungono per sola difesa, e soprattutto come ci si può difendere dalle loro punture. Ma si andrà alla scoperta dei segreti di altri ospiti, innocui ma indesiderati, come blatte, formiche, tignole e pesciolini d’argento, che nella bella stagione fanno capolino nelle nostre case, capendo anche come è possibile allontanarli senza ricorrere a veleni che risultano tossici anche per la salute umana.

L’ingresso, dalle ore 9.30 alle ore 16.30, è su prenotazione obbligatoria tramite acquisto del biglietto online o inviando una mail a contact@cittadellascienza.it