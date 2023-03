«Donne raccontano donne», alla libreria The Spark creative hub di Napoli

Sabato 11 Marzo 2023, alle 18 nella libreria “The Spark Creative Hub” di Napoli, si terrà l’evento “Donne Raccontano Donne”, appuntamento culturale volto alla celebrazione della creatività femminile declinata tra Scrittura e Pittura.

Giunto alla sua seconda edizione, l’evento , ideato da Ivan Guidone, prevede la partecipazione di scrittrici ed artiste che condivideranno con il pubblico i propri lavori artistici/letterari ed il proprio impegno sociale. L’incontro ha il patrocinio morale dell’Associazione Nazionale Sociologi Dipartimento Campania e della rivista sociologica “Arte & Società”.



Il sociologo Ivan Guidone intervisterà le artiste e le scrittrici invitate, tra cui Rosanna Cirigliano (scrittrice)e Lilliana Comes (illustratrice). È prevista anche la presenza di una delegata del comitato pari opportunità dell’ANS Campania. In sintesi, lo scopo principale dell’evento “Donne Raccontano Donne” è quello di celebrare l’universo femminile attraverso la sua creatività come strumento per il cambiamento sociale.