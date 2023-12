Napoli, i Neoborbonici riuniti da Scotto Jonno per festeggiare 30 anni di battaglie

Diverse centinaia di persone hanno festeggiato i 30 anni del Movimento Neoborbonico nel sontuoso Scotto Jonno, bar-ristorante e biblioteca nella Galleria Principe di Napoli. Sono stati consegnati i Premi Due Sicilie 2023 a Maurizio De Giovanni (che ha ricordato l'importanza delle radici e la necessità di un cambio della toponomastica, dedicando le strade napoletane ad eccellenze dimenticate), a Patrizio Rispo (che ha sottolineato il valore della verità storica), al direttore del centro produzione Rai Antonio Parlati, ai giornalisti Massimo Calenda e Pierpaolo Petino, a Maria Rosaria Rondinella e Paolo Sorge (medicina), Michele La Veglia (Museo Vigili del Fuoco) ed infine al presidente Aurelio De Laurentiis, che si è detto fiero del premio che riceverà a Roma la prossima settimana.

«Ringrazio tutti i presenti, soprattutto i delegati delle altre regioni in particolare degli Stati Uniti, della Lombardia, delle Puglie alle Calabrie – dichiara il presidente del Movimento Neoborbonico, Gennaro De Crescenzo – ed i tanti che in questi anni hanno contribuito ai successi conseguiti sulla strada di Memoria, Orgoglio e Riscatto». «Dopo 30 anni, siamo sicuri che i nostri temi e le nostre battaglie sono riusciti ad entrare nella vita di tutti, come ci è stato riconosciuto da tanti stasera – dichiara Salvatore Lanza, segretario nazionale dei neoborbonici – vediamo nuove generazioni più orgogliose e con identità più forti, un tempo ci deridevano oggi ci rispettano.

Stiamo finalmente costruendo una nuova classe dirigente».

«Appuntamento ai prossimi eventi e ai prossimi premi con la fierezza di aver cambiato la storia e di essere diventati, con centinaia di migliaia di persone, una categoria storiografica e culturale associata alla difesa di Napoli e del Sud – conclude Emilio Caserta, responsabile dei giovani neoborbonici – stiamo vedendo un senso di appartenenza maggiore, anche per i giovani che ancora oggi sono costretti a partire: il prossimo obiettivo è quello di vederli restare».