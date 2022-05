Pozzuoli, la nave Anteo arriva nel porto: attività programmate fino al 22 maggio

Nave Anteo protagonista nel Golfo di Pozzuoli dal 16 al 22 maggio 2022. L’unità navale specialistica, posta alle dipendenze del comando subacquei e incursori, è giunta da alcuni giorni in Campania per una serie di attività addestrative programmate, ed accoglierà a bordo diverse iniziative ideate in collaborazione con i comuni di Monte di Procida, Pozzuoli e Procida, il comando logistico, il quartier generale Marina di Napoli, il nucleo servizio difesa antimezzi insidiosi di Napoli del gruppo operativo subacquei di Comsubin, deposito munizioni di Montagna Spaccata, la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Napoli.

APPROFONDIMENTI GLI SCENARI Portaerei Truman da Napoli verso Est? Il comandante: «Rotta... IL CASO Napoli, la portaerei Truman nel Golfo: «Rassicuriamo i nostri... IL CASO Napoli, la portaerei Truman arriva nel Golfo: folla sul lungomare per...

Gli studenti dei tre Comuni parteciperanno alle visite a bordo e ad eventi ludico-didattici, tra i quali un gioco che utilizza l’alfabeto morse: la nave trasmetterà segnali luminosi in morse alle scolaresche selezionate per comunicare un messaggio in codice che, se correttamente decifrato, avrà come premio il crest di Nave Anteo durante la successiva visita a bordo.

Il 18 maggio, alle 0930, è previsto a bordo il convegno “Mare di Vita e di Storia - l’impegno delle istituzioni per la conoscenza e la tutela della grande risorsa”, organizzato in collaborazione con l’Università Parthenope di Napoli, durante in quale il capitano di fregata Giovanni Modugno, di Comsubin, illustrerà le attività del comando subacquei e Incursori e la complessità di operare nell’ambiente marino, in particolare approfondirà il ruolo dei palombari nella bonifica di ordigni residuati bellici.

Il capitano di fregata Mirco Di Niccola comandante di Nave Anteo esporrà le capacità operative dell’unità navale. «In qualità di comandante di Nave Anteo esprimo tutto il mio orgoglio e l’entusiamo del mio equipaggio nell’ospitare gli eventi del programma - afferma il comandante Di Niccola - in particolare tutto il nostro slancio si rivolge alle centinaia di studenti che verranno a trovarci, le cui curiosità sulle nostre caratteristiche e sulle attività specifiche dei Palombari della Marina Militare saranno ampiamente soddisfatte». Il 21 maggio, nel pomeriggio e la mattinata del 22 maggio, nave Anteo sarà aperta alle visite a favore della popolazione civile. Sottobordo presenti gli stand della Marina Militare nei quali sarà possibile visionare le attrezzature del Comsubin, assistere alle attività dimostrative e ricevere informazioni sulle possibilità di carriera all'interno della forza armata.