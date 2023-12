Record agli Scavi di Pompei: staccato il biglietto numero 4 milioni. Il post del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano su X: «Complimenti agli scavi di Pompei e al direttore Zuchtriegel, quello che vedete in foto è il 4 milionesimo visitatore degli scavi di quest’anno. Noi italiani abbiamo un patrimonio unico al mondo». E su X il direttore generale del Parco Archeologico Gabriel Zuchtriegel annuncia in anteprima la scoperta di nuovi affreschi nella casa di Leda.

«È sempre emozionante quando escono nuovi affreschi a Pompei, come in questo cantiere di sistemazione dei fronti di scavo presso la casa di Leda. A maggior ragione dal momento che il Parco oggi ha accolto il 4milionesimo visitatore dell’anno: grande traguardo e ulteriore motivo di proseguire il nostro impegno per la ‘Grande Pompei’, un parco diffuso tra l’antica Pompei e il suo territorio che ci aiuterà a gestire i flussi turistici record che stiamo registrando in maniera sostenibile».