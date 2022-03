Le donne di Napoli nel libro di Yvonne Carbonaro: oggi la presentazione

È stato presentato oggi nell'antisala dei baroni del Maschio Angioino di Napoli il libro di Yvonne Carbonaro «Storia delle donne di Napoli. Il lungo e difficile percorso verso l'emancipazione». Una ricostruzione, nella storia della città, della condizione femminile nei secoli attraverso le biografie delle personalità più significative.

Ne hanno discusso con l'autrice la presidente del Consiglio comunale Enza Amato, Luisa Festa, già consigliera di parità della Provincia di Napoli e l'imprenditrice Pina Amarelli, coordinate da Donatella Trotta. Per la presidente Amato le biografie delle donne ricostruite da Carbonaro mostrano la necessità di tenere ancora alta l'attenzione sulle discriminazioni e sulla memoria della lotta delle donne per l'emancipazione: un cantiere dei diritti ancora aperto per il pieno raggiungimento delle pari opportunità.