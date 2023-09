Trascendenze, immanenze, noumeni: alla Off Gallery la mostra di Sanzone

Si apre domani (29 settembre) alle ore 18, nella Off Gallery in via Raimondo de Sangro di Sansevero 20 e in via Via Francesco De Sanctis, 15 la mostra di Amedeo Sanzone intitolata “Trascendenze, immanenze, noumeni” a cura di Alba La Marra.

Il vernissage si articola in due spazi vicini: nel primo si espongono i Silenzi, quadri in cui domina il colore e sparisce ogni figurazione, nel secondo (all’interno del cortile di un palazzo storico) dominano creazioni legate in particolare alle teorie di Kant per le quali l’autore ha utilizzato un materiale particolare, il Lexan. Il catalogo (Edizioni OFF Gallery) sarà presentato al vernissage. La mostra sarà visitabile fino al 26 ottobre 2023.

Amedeo Sanzone vive e lavora a Napoli e ha Iniziato la sua attività di pittore nella bottega d’arte paterna, affiancando ad una esperienza diretta e manuale del dipingere un percorso di studi interamente improntato alla ricerca artistica.

Numerose le esposizioni e le partecipazioni ad importanti fiere d’arte, sia in Italia che all’estero: le sue opere sono state esposte più volte a Napoli, ma anche a Tokio, a Valencia, Roma, Milano, Los Angeles.

La OFF Gallery, nel cuore del centro antico di Napoli, ad un passo dalla Cappella Sansevero, nasce nel 2018 da un’idea di Beniamino Manferlotti, prima amante dell’arte e collezionista, poi gallerista.