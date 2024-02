«Volti», il nuovo libro dell'esperta di immagine Rossella Migliaccio che insegna come valorizzarsi

Dopo il grande successo del suo primo libro Armocromia, finalmente Rossella Migliaccio - imprenditrice, autrice ed esperta di immagine, la prima a introdurre in Italia l’Armocromia - è tornata in libreria con l'attesissimo Volti, un libro dedicato alle facial shape.

Volti è una guida completa e dettagliata, rivolta alle donne e anche agli uomini, che permette di conoscere le proporzioni del proprio viso e di sfruttarle senza mai perdere di vista lo stile personale. Infatti, come dice la stessa autrice «La bellezza non è altro che l’armonia delle parti», e per questo attinge alle medesime proporzioni auree delle opere d’arte per consigliare e guidare i suoi clienti.

Rossella Migliaccio in questo manuale ci insegna a valorizzarci senza inseguire standard di bellezza irraggiungibili, ma mettendo in luce la nostra unicità, riconoscendo la nostra facial shape.

Tra richiami alla storia dell’arte e riferimenti alle celebrities di ieri e di oggi, con un approccio rigoroso ma accessibile, Rossella Migliaccio con il suo Volti ci aiuta a diventare più consapevoli della nostra unicità, per liberarci dalle insicurezze e dal timore di cambiare, sperimentare, osare.



Riconoscendo la nostra facial shape, possiamo individuare il taglio di capelli, il makeup e gli accessori che più ci valorizzano. Dopo aver preso in esame ogni dettaglio del volto, dalla fronte al collo, possiamo imparare ad armonizzare al meglio l’insieme grazie ad acconciature, trucchi, occhiali e gioielli.



Così Volti ci fa scoprire che non esistono misure perfette né difetti da nascondere, ma solo punti da mettere in luce in nome di una visione più ampia e inclusiva della bellezza. Ma soprattutto non ci fa più temere il confronto con lo specchio, imparando a esaltare la nostra diversità.